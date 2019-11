Nach Überfall im Oktober : Kölner Polizei sucht mit Handyfotos nach Räubern

Köln Zwei Männer sollen im Oktober einen mutmaßlichen Obdachlosen überfallen haben. Jetzt sucht die Polizei Köln mit Bildern von einer Handykamera nach den Tätern. Ein Anwohner hatte das Geschehen gefilmt.

Mit Fotos von einer Handykamera sucht die Polizei Köln nach zwei flüchtigen Räubern, die im Oktober einen Mann überfallen haben sollen. Die Unbekannten sollen am 11. Oktober in Köln-Kalk einen mutmaßlichen Obdachlosen gewaltsam zu Boden gedrückt haben, hieß es in einem Polizeibericht am Donnerstag. Dann raubten sie dessen Rucksack und flüchteten. Auch der Mann habe im Anschluss die Flucht ergriffen und sei in eine U-Bahn gestiegen.