Ermittlungen wegen versuchten Mordes : Unbekannte sollen Kölner Karnevalisten mit Steinen beworfen haben

Köln Unbekannte haben Karnevalisten am Montag von einem achtstöckigen Gebäude aus mit Steinen beworfen. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer, denen die Tat bislang allerdings nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden kann.

Die Kölner Polizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag zwei Männer im Alter von 17 und 19 Jahren aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die beiden sollen am Montag gegen 16 Uhr auf dem Hohenstaufenring in der Neustadt Süd während der Karnevals-Feierlichkeiten mehrere Steinklumpen vom Dach eines achtstöckigen Gebäudes geworfen haben. Dabei verletzte sich ein 18-Jähriger am Fuß.