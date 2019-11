Mit Kabelbinder attackiert : Unbekannter schnürt Karnevalisten in Köln den Hals zu

Symbolfoto. Foto: dpa

Köln Einem Karnevalisten wurde am Montag zum Karnevalsauftakt in Köln der Hals mit einem Kabelbinder zugeschnürt. Die Polizei spricht von weiteren ähnlichen Fällen und sucht nach dem Täter. Auch an anderen Orten in der Domstadt kam es zu Zwischenfällen.

Nach einem Angriff mit einem Kabelbinder auf einen Karnevalisten in Köln sucht die Polizei nach dem Täter. Es werde geprüft, ob Kameras den Vorfall aufgezeichnet haben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Mit einem Kabelbinder hat ein bislang unbekannter Täter einem 22-Jährigen aus Trier den Hals zugeschnürt. Das Opfer hatte sich am Montag zum Feiern in Köln aufgehalten, als ihm der Unbekannte von hinten den Kabelbinder um den Hals legte und zuzog.

Ein Arzt befreite den Mann von dem Plastikband. Laut des behandelnden Arztes war der Kabelbinder so fest um den Hals gezogen, dass die Durchblutung des Kopfes eingeschränkt war. Die Strangulation habe demnach zu gesundheitlichen Folgen führen können. Der 22-Jährige hatte sich gegen 17 Uhr an einem Sanitätszelt auf dem Marsplatz gemeldet.

Beunruhigend für die Beamten: Der 22-Jährige war offenbar nicht das einzige Opfer solcher Attacken. Ein Sanitäter schilderte der Polizei, dass es am frühen Vormittag einen ähnlichen Vorfall gegeben habe. Dabei sei der Kabelbinder aber locker um den Hals gelegt und nicht zugezogen worden. Laut polizeilichen Ermittlungen gibt es Hinweise auf zwei weitere Fälle, die nach Angaben von Zeugen ebenfalls nicht so gravierend sein sollen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an 0221-2290 oder an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Steine von Hochhaus geworfen

Bereits am Nachmittag nahm die Polizei zwei Männer im Alter von 17 und 19 Jahren fest, die am Hohenstaufenring Steine und Baustoffreste vom Dach eines neunstöckigen Gebäudes geworfen haben sollen. Dabei sei ein 18-Jähriger Passant, der in Köln ebenfalls Karneval feierte, am Fuß verletzt worden.

Gegen 21.30 Uhr gab es am Sachsenring in Höhe der Brunostraße einen schweren Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau wurde dabei von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt. Die Ermittlungen dazu dauern an.