Am 11. November : Drei Fußgänger nach Unfällen in Köln schwer verletzt

Drei Fußgänger nach Unfällen in Köln schwer verletzt

Am 11. November

In Köln ist es am Montagabend zu drei Verkehrsunfällen gekommen. (Symbolfoto). Foto: dpa (Symbolbild)

Köln Am Abend des 11. November ist es in den Kölner Stadtteilen Altstad-Süd, Raderthal und Worringen zu Unfällen gekommen. Dabei sind drei Fußgänger schwer verletzt worden.

