Bei Unterwasserarbeiten : Versunkenes Auto im Hafen von Köln-Niehl entdeckt

Köln Ziemlich lange muss es bereits auf dem Grund des Rheins gelegen haben. Bei Unterwasserarbeiten im Hafen von Köln-Niehl ist ein versunkenes Auto entdeckt worden.

Ungewöhnlicher Fund im Hafenbecken in Köln-Niehl: Bei Unterwasserarbeiten ist auf dem Grund des Rheins ein versunkenes Fahrzeug entdeckt worden. Wie die zuständige Wasserschutzpolizei Duisburg mitteilte, sei das Auto am Montag zunächst an Bord eines Gütermotorschiffs gehoben worden.