Hausbesetzer in ehemaliger Kita : Polizei räumt besetzte Ex-Kindertagesstätte in Köln

Köln Die Polizei hat eine ehemalige Kita in Köln geräumt. Zuvor hatten rund 50 Aktivisten das Gebäude besetzt.

Die Polizei hat am Montagabend gegen 18 Uhr eine ehemalige Kita in Köln geräumt und neun Aktivisten aus dem Gebäude gebracht. Die Personalien der Hausbesetzer wurden aufgenommen, eine Person wurde vorläufig festgenommen. Ein Berechtigter der Stadt hatte zuvor Strafantrag gestellt. Das Gebäude, das sich in städtischem Besitz befindet, wurde an die Stadt übergeben und soll laut Einsatzkräften vor Ort von städtischen Mitarbeitern gesichert werden.