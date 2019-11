Täter wurden festgenommen : Junge Kölner schlagen Mann zusammen und greifen Helfer an

Junge Kölner schlagen Mann zusammen und greifen Helfer an

Köln. Zwei junge Kölner im Alter von 17 und 18 Jahren haben in der Nacht auf Samstag zwei 21- und 25-jährige Männer im Stadtteil Ehrenfeld zusammengeschlagen und zum Teil schwer verletzt.

Ein 25 Jahre alter Mann und ein 21-Jähriger, der bei einem Übergriff zweier Kölner dem Opfer helfen wollte, sind in der Nacht auf Samstag schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen schlugen und traten die Heranwachsenden den 25-Jährigen in der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle "Venloer Str. / Gürtel". Als der 21-Jährige eingreifen wollte, gingen die zwei Angreifer auch auf den Helfer los. Dabei erlitt der Zeuge schwere Verletzungen.

Gegen 1.30 Uhr sprachen die Täter den 25 Jahre alten Kölner unter einem Vorwand an. Unvermittelt schlugen sie Ihr Opfer zu Boden. Aufgrund der Schläge und Tritte stürzte der Verletzte eine Rolltreppe hinunter. Der 21-Jährige versuchte das Opfer zu schützen und stellte sich vor den auf dem Boden liegenden Mann. Die zwei Täter ließen von dem 25-Jährigen ab und griffen den Helfer an.

Alarmierte Polizisten stellten die zwei alkoholisierten Schläger noch an der Bahnhaltestelle und nahmen sie zur Identitätsfeststellung mit auf die Polizeiwache. Dort versuchte der 17-Jährige einen Polizisten zu schlagen. DieBeamten nahmen ihn in fest und ordneten eine Blutprobe an.