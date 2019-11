S-Bahnhof in Leverkusen : Jugendliche stecken stundenlang im Fahrstuhl fest

Die Feuerwehr musste die Scheibe einschlagen, um die Jugendlichen zu befreien. Foto: Polizei

Leverkusen Vier Jugendliche haben am Sonntagmorgen stundenlang in einem Fahrstuhl an einem S-Bahnhof in Leverkusen festgesteckt. Wie sich herausstellte, hatten sich die 16- bis 18-Jährigen die missliche Lage selbst eingebrockt.

Diese wilde Hüpfeinlage hat Folgen: Nachdem die Feuerwehr vier Jugendliche aus einem Aufzug in Leverkusen befreit hat, ermittelt nun die Bundespolizei gegen die 16- bis 18-Jährigen. Die jungen Männer sollen so heftig auf- und abgesprungen sein, dass der Aufzug stehenblieb. Die Feuerwehr musste die Scheibe mit einer Axt einschlagen, um sie zu befreien.

Die Kölner Bundespolizei war nach eigenen Angaben gegen 7 Uhr darüber informiert worden, dass am S-Bahnhof in Küppersteig vier Jugendliche seit einigen Stunden im Aufzug eingesperrt sind. Zeugen zufolge stieg das Quartett gegen 4 Uhr in den Aufzug und hüpfte mehrmals hoch. Zusätzlich traten sie gegen die Glasscheiben und die Tastatur, woraufhin der Aufzug stehenblieb.