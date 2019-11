Seniorin schwer verletzt : Stadtbahn erfasst 87-Jährige in Köln

Stadtbahn erfasst 87-Jährige in Köln

KÖLN Schwerer Unfall am Freitagmorgen in Köln-Weiden: Eine Stadtbahn der Linie 1 hat auf der Aachener Straße eine 87-Jährige erfasst und schwer verletzt.

Eine Stadtbahn der Linie 1 hat am Freitagmorgen eine 87 Jahre alte Frau in Köln-Weiden erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, soll die Frau nach bisherigen Kenntnissen gegen 7 Uhr auf der Aachener Straße im Gleisbett gestanden haben. Der 60-jährige Bahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Die schwer verletzte Frau wurde in eine Klinik gebracht.