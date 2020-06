Schwerer Unfall in Leverkusen : 18-Jähriger stirbt nach Überschlag mit Kleinwagen

Leverkusen Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall in Leverkusen-Rheindorf ums Leben gekommen. Der junge Mann hatte zusammen mit vier weiteren Männern in einem Kleinwagen gesessen, der von der Straße abgekommen war.

In der Nacht zu Sonntag hat sich ein mit fünf jungen Männern besetzter Fiat Panda in Leverkusen-Rheindorf mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall wurde ein 18-jährger Mitfahrer so schwer verletzt, dass er wenig später in einer Klinik verstarb. Der 19 Jahre alte Fahrer sowie zwei ebenfalls 18-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein weiterer 19-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.