An Kreisel überholt : Betrunkener flieht nach Unfall in Hennef

Hennef Ein alkoholisierter Autofahrer soll in Hennef mit seinem Fahrzeug ein Auto gerammt und dann geflohen sein. Die Polizei konnte den Mann später stellen.

Am Dienstagmittag hat es gegen 13.30 Uhr einen Unfall in Hennef gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr eine 64-jährige Henneferin in ihrem Kleinwagen auf der Bonner Straße von Hennef-Geistingen aus in Richtung Stadtmitte.