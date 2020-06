Acht Verletzte nach Auffahrunfall : 12-Jährige bei Unfall auf der B9 in Remagen schwer verletzt

Ein Unfall auf der B9 hat am Samstagnachmittag zu einer Vollsperrung in Höhe Rolandswert geführt. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann/Archiv

Remagen Nach einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen in Höhe Rolandswerth ist am Samstagnachmittag die B9 in beiden Richtungen gesperrt worden. Dabei wurde ein 12-jähriges Mädchen im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sieben weitere Menschen wurden leicht verletzt.



Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen hat am Samstagnachmittag zu einer zweistündigen Vollsperrung der B9 in Remagen, Höhe Rolandswerth geführt.

Ein 43-Jähriger war, nach derzeitigem Ermittlungsstand, gegen 16.06 Uhr mit seinem Unimog die B9 in Fahrtrichtung Bonn unterwegs, als er den vor ihm gestauten Verkehr übersah und nahezu ungebremst in ein Auto, mit einer fünfköpfigen Familie besetzt, auffuhr.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen der Familie auf das Fahrzeug davor geschoben und der wiederum auf das nächste. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten außerdem Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn.

In dem PKW der Familie wurde ein 12-jähriges Mädchen im Fahrzeugheck eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde in ein Bonner Krankenhaus gebracht.

Sieben weitere Personen wurden leicht verletzt und mussten ebenfalls in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden.