Helm am Kopf zerbrochen : Rennradfahrer in Köln stürzen nach gefährlichem Überholmanöver

Köln Schwer verletzt wurden am Freitagnachmittag zwei Rennradfahrer in Köln, nachdem sie von einem Kastenwagen mit Anhänger überholt wurden und dabei stürzten.

Zwei Rennradfahrer sind am Freitagnachmittag im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen nach einem Überholmanöver eines Kastenwagens mit Anhänger gestürzt und wurden dabei schwer verletzt. Durch den Aufprall auf den Asphalt zerbrach der Fahrradhelm einer der beiden noch an seinem Kopf. Rettungskräfte brachten den 55-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der zweite Gestürzte (51) erlitt Schürfwunden an mehreren Körperstellen.