An der Haltestelle Klettenbergpark : Seniorin in Köln von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Köln An der Haltestelle Klettenbergpark ist am Mittwochmorgen eine 79-Jährige von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei hat die Luxemburger Straße zur Unfallaufnahme stadtauswärts gesperrt.

Eine Seniorin ist am Mittwochmorgen in Köln von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeimeldung hat die 79-Jährige gegen 9 Uhr die Luxemburger Straße überquert und ist an der Haltestelle Klettenbergpark am Sicherheitsgitter vorbei auf die Gleise getreten - unmittelbar vor eine in Richtung Hürth einfahrende Bahn.