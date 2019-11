Täter identifiziert : Kabelbinder-Attacke in Köln war übler Scherz

Kabelbinder-Attacke in Köln war übler Scherz

Köln Die Polizei hat den Täter identifizieren können, der beim Karnevalsauftakt am 11.11. in Köln einem Mann einen Kabelbinder um den Hals gelegt und zugezogen hatte. Dabei hilfreich war auch das Geständnis des Opfers.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, wurde der 22-jährige Geschädigte aus Trier am Nachmittag nochmals vernommen. Dabei habe er eingeräumt, dass es sich bei dem Täter um einen seiner besten Freunde handle, der sich einen „missratenen Scherz“ erlaubt haben müsse.