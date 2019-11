Mehr als 1000 Menschen werden überprüft : Riesige DNA-Untersuchung im Mordfall Claudia Ruf

Grevenbroich Im Mordfall Claudia Ruf von 1996 haben die Ermittler einen neuen Ansatz. Wie der GA im Vorfeld einer Pressekonferenz am Freitag erfuhr, sollen in einer neuen DNA-Untersuchung mehr als 1000 Menschen überprüft werden.

Vor mehr als 23 Jahren starb Claudia Ruf aus Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss einen grausamen Tod: Das elfjährige Mädchen verschwand am 11. Mai 1996 während eines Spaziergangs und wurde zwei Tage später 70 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt ermordet in Euskirchen gefunden: Der Täter hatte die Elfjährige vergewaltigt, erdrosselt und nach dem Tod mit Benzin übergossen und angezündet. Er wurde nie gefunden.

Cold-Case-Unit will Fall Claudia Ruf aufklären

Doch aufgegeben haben die Ermittler nicht: Der Fall Claudia Ruf gehört zur „Cold Case“-Datenbank des Landeskriminalamtes in Düsseldorf. Am Freitagvormittag wollen die Ermittler nun in einer Pressekonferenz neue Ansätze präsentieren, „die zur Aufklärung des Verbrechens führen sollen“.