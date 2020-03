Mordfall Claudia Ruf : 600 Ergebnisse im Massen-Gentest stehen noch aus

Die damals elfjährige Claudia Ruf wurde am 13. Mai 1996 tot aufgefunden. Foto: Polizei/Archiv

Grevenbroich Der Massen-Gentest im Mordfall Claudia Ruf ist bereits zu zwei Dritteln ausgewertet. Ein Treffer war bislang nicht dabei. Doch die Ermittler machen weiter. Auch Tote sollen überprüft werden.

Beim Massen-Gentest im Mordfall Claudia Ruf sind zwei Drittel der in Betracht kommenden 1900 Männer bereits getestet worden. Ein Treffer sei bei den 1300 ausgewerteten Proben nicht dabei gewesen, sagte ein Sprecher der Bonner Polizei auf dpa-Anfrage. 600 Ergebnisse stehen also noch aus. Insgesamt seien bereits mehr als 1500 Speichelproben genommen worden. 200 seien somit noch in der Auswertung.