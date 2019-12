Fall Claudia Ruf : „Überwältigende“ Teilnahme an Massen-Gentest

„Überwältigende“ Teilnahme an Massen-Gentest

Vier Stunden vor Ende der ersten Phase des Massen-Gentests im Mordfall Claudia Ruf hatten am Sonntag über 90 Prozent der angeschriebenen Männer eine Speichelprobe abgegeben. 920 abgegebene Proben - das sei ein überwältigendes Ergebnis, sagte die Bonner Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa am Sonntag in Grevenbroich.