Rheinische Redensarten : Wat nix koss, es och nix

Rheinland Wir stellen schöne rheinische Redensarten vor und erläutern, was sie bedeuten, wann sie eingesetzt werden und mit welchen Erinnerungen sie verknüpft sind.

Die Übersetzung ins Hochdeutsche ist leicht gemacht. Es bedeutet: Was nichts kostet, das ist auch nichts. Heißt: Hat auch keinen Wert. Wer ein Sparfuchs ist, der wird sich gegen solcherart Sinnsprüche verwehren. Er glaubt vielmehr daran: „von nix kütt nix“ (von nichts kommt nichts) und „mer han et net vum ussjevve, sondern vum behale“.

Am besten kauft man bei Werkzeugen gute Qualität. Die darf auch ihren Preis haben. Denn sonst hat man schnell zwei oder drei Teile in der Hand, wo man nur eines haben wollte. In einem anderen Themenfeld erhält der Satz sogar eine übergeordnete Bedeutung. Wenn man etwa zu einer Veranstaltung einlädt und auf Eintritt verzichtet, dann können die Gäste den Eindruck haben, dass das Event keinen Wert hat.

Denn je höher das Niveau der Darbietung, desto höher der Preis. So lautet die unausgesprochen dahinter stehende These. In der Bibel wird ähnlich argumentiert, nachzulesen in Matthäus 5,14: „Stell dein Licht nicht unter den Scheffel.“ Was heißt: Verkaufe dich nicht unter Wert. Denn – wat nix koss, es och nix.