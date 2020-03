Rhein-Hochwasser : Güterschiff fährt bei Köln gegen eine Mole - Wasser tritt ein

Ein Schiff fährt hinter im Hochwasser stehenden Bäumen auf dem Rhein in Köln. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Ein Güterschiff ist am Montagabend auf dem Rhein bei Köln gegen eine vom Hochwasser überspülte Mole gefahren. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand, es drang allerdings Wasser in das Schiff ein.

Ein Güterschiff ist auf dem Rhein bei Köln gegen eine vom Hochwasser überspülte Mole gefahren. Es sei niemand verletzt worden, allerdings Wasser in den vorderen Teil des Schiffes eingedrungen, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei am Dienstag.

Das Schiff war demnach am Montagabend auf dem Weg von Duisburg nach Köln gewesen. Nach dem Unfall habe der Kapitän das beschädigte Schiff in Köln-Niehl festgemacht, Einsatzkräfte hätten das Wasser abpumpen können. Eine Gefahr bestand der Sprecherin zufolge nicht. Es war kein Gefahrgut an Bord.