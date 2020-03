Polizei in Köln legt Fahrzeug still : Klebeband und Seile hielten marodes Baustellenfahrzeug zusammen

Polizei in Köln legt Fahrzeug still

In Köln hat die Polizei ein marodes Baustellenfahrzeug gestoppt. Foto: Polizei Köln

Köln Die Polizei hat in Köln ein marodes Baustellenfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Nach einem Anfangsverdacht wurde die Mängelliste während der Kontrolle immer länger.

Ein völlig marodes Baustellenfahrzeug haben Polizisten in Köln aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw-Kipper war nach Polizeiangaben am Mittwochmittag auf der Frankfurter Straße unterwegs, als den Beamten das Fahrzeug, das auf der Ladefläche einen Bagger mit sich führte, auffiel. Der Bagger war augenscheinlich mangelhaft gesichert, so die Polizei. Bei der Kontrolle seien dann gravierende Mängel festgestellt worden.