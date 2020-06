Nach Starkregen 2016 : Grafschaft baut Schutzdämme zum Hochwasserschutz

Grafschaft Das Hochwasserschutzkonzept wird nach dem verheerenden Starkregen 2016 weiter umgesetzt. Mit einem Millionenaufwand werden seither Rückhaltebecken und Dämme gebaut sowie Bäche renaturiert.

Bei den Plänen, wie eine zukünftige Straßenführung aussehen kann, liegen zwei Varianten zur weiteren Abstimmung beim Landesbetrieb Mobilität vor. Der Birresdorfer Ortsvorsteher und CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Huse zeigte sich von einer geplanten Kreisverkehrslösung vor der Ortseinfahrt Birresdorf besonders angetan: „Damit kann die Kirchstraße direkt erreicht werden, was ohne Kreisel nicht möglich wäre.“ Berücksichtigung bei der Straßenführung in Richtung Leimersdorf findet auch ein seit Jahrzehnten geforderter Fuß- und Radweg, der das Risiko für Radler und Fußgänger deutlich minimiert.

Kommt es zum Plangenehmigungsverfahren, zieht dies weitere Effekte mit sich. Dann nämlich könnten aus der ebenfalls in den Startlöchern stehenden Auenrenaturierung in Niedernierendorf freiwerdende Erdmassen zur Errichtung des Hochwasserdammes an der L 79 genutzt werden, was kurze Transportwege und die Vermeidung hoher Entsorgungskosten bedeutet.