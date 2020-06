Rheinufer in Bad Breisig : Aus mancher Platane wächst der Holunder

Rheinufer in Bad Breisig

Die Platanen am Bad Breisiger Rheinufer haben vielfach Gäste: Holunder und Giersch haben dort ein Zuhause gefunden. Foto: Hildegard Ginzler

Bad Breisig Wer seinen Blick hoch zum Grün der Platanen am Bad Breisiger Rheinufer richtet, entdeckt wundersames: Aus manchen Exemplaren wächst Holunder, Giersch und mehr. Wind und Vögel ließen die Samen für die Gastbesiedlung fallen.

Der aufmerksame Passant wundert sich. Sein Blick wandert zum Grün der Platane. Trotz waagerechter Baumerziehung, bei der die Äste in eine flächig ausgebreitete Wuchsform gezwungen werden, gibt es mittig reichlich Austrieb. Und der entpuppt sich als Holunder.

Aus anderen Exemplaren wächst Giersch, teils blühend, beim Nachbarn auch spitzes Blattwerk wie von Iris und Gladiole. Nun völlig auf die Gastbesiedlung konzentriert, entdeckt man Efeu, Vogelmiere, Kirsche, Kastanie, Gräser und mehr. Ort des Geschehens ist die Platanenallee, Teil der Rheinpromenade Bad Breisigs. Das Filetstück mit Gastronomie und schmucken Fachwerkhäusern ist umso attraktiver, als hier entlang des Rheins ein Radweg in Richtung Koblenz, Bonn und Ahrtal sowie ein Wanderweg beginnen beziehungsweise enden.

Doppelreihe mit 119 Bäumen

Geschätzt gut 400 Meter misst die Doppelreihe mit derzeit 119 Bäumen. „Von Kind an kenne ich die Allee“, erklärt ein 85-jähriger Oberbreisiger. Auf einer der Bänke erfreut er sich an Sonne, Rhein und Menschen. Dass oben und seitlich aus den Platanen Artfremdes wächst, hat er bislang nicht bemerkt. Wind und Vögel ließen die Samen fallen. Ob die Zugezogenen den Bäumen schaden, von deren Substanz zehren? Der zuständige Bauhof-Leiter Andreas Kittel: „Sie schaden definitiv nicht. Die Wurzeln sind nur oberflächlich. Die Borke ist dick, dort dringen sie nicht ein.“ Werden die Pflanzen vorsorglich entfernt? Mitnichten. Kittel: „Warum sollen wir in einen natürlichen Prozess eingreifen?“