„Im Bülland“ : Am Ortsrand von Heimersheim soll ein neues Baugebiet entstehen

Am Ortsrand von Heimersheim soll ein neues Baugebiet entstehen

Einen Steinwurf vom Sportplatz entfernt und in unmittelbarer Nähe der Festhalle soll ein kleines, neues Baugebiet für Heimersheim entstehen. Foto: Martin Gausmann

Heimersheim Ein halbes Dutzend neue Häuser sollen auf 1,1 Hektar nahe der Landskroner Festhalle entstehen. Dabei wird sowohl Mietwohnungsbau als auch der Bau von Einfamilienhäuser angestrebt.

Am Ortsrand von Heimersheim soll in der Nähe der Landskroner Festhalle und gegenüber dem Sportplatz ein kleines Baugebiet „Im Bülland“ entstehen, für das der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einen weiteren Schritt zur Verwirklichung ging. Auf dem etwa 1,1 Hektar großen Gelände sollen Bauplätze für ein halbes Dutzend Ein- und Mehrfamilienhäuser mit zwei Vollgeschossen entstehen.