Tourismus im Ahrtal : Städte und Gemeinden planen schon für die Laga 2022

Altenahr Nicht nur für den Gastgeber, die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, bietet die Landesgartenschau 2022 eine Plattform zur Selbstdarstellung. Auch für die Städte und Gemeinden des Kreises ist das eine Chance sich touristisch besser vermarkten.

Wenn im Jahre 2022 die fünfte Landesgartenschau des Landes Rheinland-Pfalz in Bad Neuenahr-Ahrweiler stattfindet, dann will die Verbandsgemeinde Altenahr dort kräftig mitmischen und sich als außergewöhnlich reizvolle touristische Destination präsentieren. „Die Gartensschau bietet uns eine große Chance, den Reiz unserer spektakulären Landschaft mit all unseren Freizeitangeboten einem großen Publikum bekannt zu machen“, so Verbandsbürgermeisterin Cornelia Weigand.