Bauen in der Kreisstadt : Für das neue Hallenbad in Bad Neuenahr fehlt noch Geld

Sportplatz Heimersheim wird umgebaut

Der Heimersheimer Sportplatz wird umgebaut. Der Sportausschuss votierte für ein Hauptspielfeld in Kunstrasen mit einer Sand-Korkgranulatverfüllung und für ein Kleinspielfeld in Kunstrasen mit Sandverfüllung. Kosten: rund 1,2 Millionen Euro.

Eine zusätzliche Kugelstoßanlage, wie von der SPD beantragt, soll es nicht geben. Begründung: Eine solche befinde sich im Apollinarisstadion. Für Heimersheim gelte die Leichtathletikausstattung für Grundschulen. Wer also Sportabzeichen machen will, muss das Kugelstoßen wie bisher in der Nachbarschaft erledigen.

Große Anerkennung im Ausschuss gab es für die Spielgemeinschaft Landskrone, die sich mit 100 000 Euro an den Kosten für den Sportplatzumbau beteiligfen will. Ein Teilbetrag davon soll über Namensrechte am Sportplatz temporär akquiriert werden. Darüber muss der Stadtrat entscheiden.