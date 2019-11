Forstwirtschaft an Ahr : Borkenkäfer frisst den Gewinn in der Grafschaft auf

In Zukunft wird es auch im Bölinger Wald in erster Linie nur noch Laubbäume geben. Fichten hingegen haben keine Zukunft mehr. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft Einstimmig befürwortete der Grafschafter Umweltausschuss den Forstwirtschaftsplan 2020, der anders als in den Vorjahren mit einem kräftigen Minus in Höhe von 77 000 Euro abschließt. Grund dafür ist der enorme Borkenkäferbefall, der sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirkt, erklärte Revierförster Guido Ebach.

„Wir werden nicht wie in all den Jahren zuvor mit einer schwarzen Null über die Runden kommen“, machte er den Ausschussmitgliedern klar. Infolge der europaweiten Borkenkäferplage gebe es ein enormes Überangebot an Holz, weshalb die Preise in den Keller gegangen sein. Dabei habe man noch das Glück, einen Holzhändler an der Hand zu haben, der das Fichtenholz aus der Grafschaft nach China exportiere. Das sei zwar ökologisch fragwürdig, aber immerhin kein kompletter Unsinn, weil die Schiffsrümpfe ansonsten mit Meerwasser gefüllt werden müssten für die Rückfahrt der leeren Schiffe von Europa nach China. Dadurch sei der Holzverkauf derzeit noch stabil, das könne sich aber schon in der nächsten Woche ändern, eine verlässliche Prognose hinsichtlich des Holzmarktes könne niemand abgeben.