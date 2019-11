Bahnstrecke nach Mainz : CDU macht sich für einen Tunnel im Rheintal stark

Bad Breisig Eine Reduzierung des Bahnlärms durch den Güterverkehr am Mittelrhein hat sich die CDU in den Kreisen Ahrweiler und Neuwied auf die Fahnen geschrieben. Für eine Tunnellösung soll eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden.

„Zusammen mit der Bahn konnten schon wichtige Schritte zur Reduzierung der Belastungen erzielt werden, aber wir brauchen eine große Lösung, um die Lebensqualität am Mittelrhein zu steigern“, sagten die beiden CDU-Kreisvorsitzenden Horst Gies und Erwin Rüddel in einem gemeinsamen Arbeitstreffen, an dem auch Landtagabgeordneter Guido Ernst aus Bad Breisig sowie der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion Ahrweiler, Karl-Heinz Sundheimer, teilnahmen.