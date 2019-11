In Gartenteich in Bad Breisig ertrunken : Kitaleiterin steht nach Tod von Dreijährigem vor Gericht

Mit Blumen, Kerzen und Kuscheltieren trauerten die Bad Breisiger im Mai 2017 um den kleinen Jungen. Foto: Martin Gausmann

Sinzig In Sinzig beschäftigt am heutigen Donnerstag der Tod eines kleinen Jungen Kind das Amtsgericht. Das Kind war im Mai aus einer Kita in Bad Breisig unbemerkt entwichen und auf einem Nachbargrundstück in einen Gartenteich gefallen.

Der Tod eines kleinen Jungen vor zweieinhalb Jahren in Bad Breisig beschäftigt ab dem heutigen Donnerstag Amtsgericht Sinzig. Angeklagt ist die Leiterin der Kindertagesstätte „Regenbogen“. Die Staatsanwaltschaft Koblenz wirft der Frau vor, fahrlässig durch Unterlassen gebotener Maßnahmen den Tod eines in der Kita betreuten dreijährigen Jungen verursacht zu haben. Das Kind hatte am 8. Mai 2017 unbemerkt die Kita verlassen, war in einen Gartenteich auf einem Nachbargrundstück gefallen und dadurch ums Leben gekommen. Insgesamt sind drei Verhandlungstage angesetzt. Dass es zu der Verhandlung kommt, basiert auf eingelegten Beschwerden von Staatsanwaltschaft und der Eltern des Kindes.

Denn mit Beschluss vom 14. Januar 2019 hatte der zuständige Strafrichter des Amtsgerichts Sinzig die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen die Kita-Leiterin abgelehnt. Dies, weil er nicht zu der Überzeugung gelangt war, dass ein hinreichender Tatverdacht - wie er Voraussetzung für die Eröffnung des Hauptverfahrens und Durchführung einer Hauptverhandlung vor Gericht ist - gegeben war. Dagegen hatten sowohl die Staatsanwaltschaft Koblenz als auch die Eltern des verstorbenen Jungen als Nebenkläger jeweils sofortige Beschwerde eingelegt.

Auf die Beschwerden hin hat die 12. Große Strafkammer des Landgerichts Koblenz am 12. April 2019 den Beschluss des Strafrichters des Amtsgerichts Sinzig vom 14. Januar aufgehoben, das Hauptverfahren vor dem Strafrichter des Amtsgerichts Sinzig eröffnet und die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Koblenz zur Hauptverhandlung zugelassen.