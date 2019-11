Unfall bei Sinzig : 32-jähriger Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Sinzig/Franken Freitagmittag ist ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der L82 zwischen Sinzig und Franken mit einem Pkw kollidiert. Wegen seiner schweren Verletzungen musste er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Freitagmittag gegen 13.20 Uhr kam es an der Einmündung der L86 in die L82 zwischen Sinzig und Franken zu einem folgenschweren Unfall. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizeiangaben noch geklärt werden. Ein 32-jähriger Motorradfahrer kollidierte mit einem Pkw und wurde dabei schwer verletzt. Der Schwerverletzte wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Die beteiligte 65-jährige Pkw-Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.