Vorschlag für Landesgartenschau 2022 : Bekommt Bad Neuenahr eine neue Ahrbrücke?

Die Brücke am Schwanenteich in Bad Neuenahr soll erhalten bleiben. Sie ist jedoch nicht barrierefrei, daher soll eine weitere Brücke gebaut werden. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr Der Bad Neuenahrer Bauausschuss plädiert für den Bau einer weiteren Flussüberquerung zur Landesgartenschau im Jahr 2022. Doch die Mitglieder waren geteilter Meinung.

Die neue Brücke soll nach der Gartenschau auch als verkehrswichtige Ergänzung des städtischen Radwegenetzes dienen. Über diese Brücke sollen die Tennisanlagen, das Are-Gymnasium, aber auch das gesamte Wohnquartier westlich des Augustinums an den überregionalen Ahrtal-Radwanderweg angeschlossen werden.

Variante zwei, die von der Verwaltung favorisiert wird, ist eine Aluminiumbrücke mit bogenförmigem Fachwerk. Diese Variante könne dem traditionellen Bild einer Ahrbrücke in Bad Neuenahr mit der üblichen Bogenform entsprechen, so Heckenbach. Die Fachwerkgurte und -diagonalen sind auch hier Rechteckprofile, und auch die Unterkonstruktion besteht aus Querträgern im Abstand der Diagonalknotenpunkte.

Nicht alle im Bauausschuss wollen die Brücke für die Landesgartenschau

Mit dem Vorschlag der Verwaltung waren nicht alle Mitglieder im Bauausschuss einverstanden. „Das sieht aus wie eine Eisenbahnbrücke“, meinte Hans-Peter Schmidt. Die Brücke sollte filigraner sein. Schmidt sieht in dem Entwurf einen „Fremdkörper“, der zu wuchtig sei. Ausschussmitglied Udo Heimermann bemängelte das Material: „Eine Aluminiumbrücke in einer ökologischen Gartenschau geht gar nicht. So wird die Gartenschau ihren Ansprüchen nicht gerecht.“