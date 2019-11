Tag der Demokratie am 16. November : So antwortet Remagen auf den Nazi-Aufmarsch

Remagen Wenn sich Rechtsextreme am Samstag, 16. November, bereits zum zwölften Mal zu ihrem sogenannten „Trauermarsch“ in Remagen versammeln, antworten das Remagener „Bündnis für Frieden und Demokratie“ gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (AstA) des Rhein-Ahr-Campus sowie dem DGB Koblenz und Parteien erneut mit einem „Tag der Demokratie“.

Neu ist diesmal, dass das Bündnis die Goethestraße vor dem Campus zum Hauptort der Veranstaltung erkoren hat. „Damit sind wir in Sichtweite des Veranstaltungsortes der Neonazis, zeigen, dass wir keine Angst haben“, macht Keelan klar. Das Bündnis und Sebastian Hebeisen vom Deutschen Gewerkschaftsbund erklären unisono, dass jede Gewaltaktion, sei es von Neonazis oder Gegendemonstranten sofort mit Hilde der Polizei unterbunden werde. „Auch setzen die Veranstalter eigene Ordner ein“, sagt Udo Klein, der sich mit der Grafschafter SPD sowohl am Remagener Markt und am Campus mit Info-Ständen einbringt. Den Schritt von bisherigen Veranstaltungen im Innenhof des Campus zu Aktionen vor dem Campus erklärt Klein so: „Im Innenhof fühlten wir uns abgesperrt. Deshalb gehen wir auf die Straße und wollen damit allen sagen: ‚Wir sind die Guten‘.“