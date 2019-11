Martinsmarkt an der Ahr : Martinsmarkt in Dernau lockt viele Besucher an

Dernau Die Ernte im Weinort an der Ahr ist im Keller: Nun feierte Dernau seinen Martinsmarkt.

Sankt Martin ritt am Samstag wieder durch Dernau. Damit eröffnete das Weindorf an der Mittelahr seinen Martinsmarkt zum 20. Mal. War es bei der Premiere im Jahr 2000 noch nass und frostig in den Straßen und freuten sich die Initiatoren vom Verkehrsverein WeinKulturDorf Dernau über 25 Stände in der näheren Umgebung der Kirche, so waren jetzt stolze 98 Anbieter dabei, in Gaststätten und privaten Winzerhöfen und den vielen Buden am Straßenrand, erstmals auch auf dem neu gestalteten Weinbrunnenplatz. Die Angebote fanden guten Zuspruch.