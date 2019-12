Kommentar zum Green Deal : Projekt muss gelingen

Meinung Brüssel Während in Madrid der UN-Klimagipfel tagt, treibt die neue EU-Kommission ein Riesenprogramm für ein klimafreundliches Europa voran. Das Projekt muss gelingen, kommentiert Detlef Drewes.

Ursula von der Leyen hat Wort gehalten. Mit einem geradezu unglaublichen Tempo packt die neue EU-Kommissionspräsidentin den versprochenen Umbau Europas an. Es wäre unfair, ihr elf Tage nach der Amtsübernahme vorzuwerfen, dass sie mit ihrem Green-Deal-Entwurf am Mittwoch nur Versprechungen, aber keine Fakten geliefert hat. Die Absichtserklärung war nötig, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren. Und es bleibt zugleich das größte Manko dieses Paketes. Denn es besteht noch aus Überschriften und Wegweisern, mehr nicht. So kann man die auf Klimaschutz gepolten Bürger ernstnehmen, ohne bereits konkret werden zu müssen. Aber genau darin liegt die Herausforderung.