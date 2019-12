Kommentar zur Doping-Strafe Russlands : Fader Beigeschmack

Meinung Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur hat harte Sanktionen wegen Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor gegen Russland verhängt. Eine Strafe mit fadem Beigeschmack, kommentiert GA-Redakeur Simon Bartsch.

Die Sommerspiele 2020 in Tokio, die Winterspiele 2022 in Peking, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar – in den kommenden vier Jahren findet Russland auf der internationalen Bühne dieser sportlichen Großereignisse nicht statt. Zumindest nicht nominell. Auch Weltmeisterschaften dürfen in diesem Zeitraum nicht auf russischem Boden ausgetragen werden. Der Welt-Antidoping-Agentur (Wada) blieb bei den offenbar manipulierten Dopingproben keine andere Wahl, als der Empfehlung der unabhängigen Prüfkommission CRC voll nachzukommen und hat mit ihrer Vierjahressperre eine historische, eine drakonische, aber auch eine konsequente Strafe verhängt. Allerdings auch eine Strafe mit fadem Beigeschmack.