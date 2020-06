Kommentar zum Kommando Spezialkräfte : In der Braunzone

Meinung Berlin Das Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, ist eine eingeschworene Einheit. Eine Truppe in der Truppe, leider teilweise mit rechtsextremer Gesinnung. Annegret Kramp-Karrenbauer kehrt nun mit eisernem Besen, kommentiert unser Autor.

Eine besondere Truppe. Mit besonderen Fähigkeiten. Mit besonderer Ausbildung. In besonderen Einsätzen. Kommando Spezialkräfte, kurz: KSK. Eine eingeschworene Einheit, ein geschlossenes System. Eine Truppe in der Truppe, leider auch mit einer besonderen – jedenfalls in Teilen – rechtsextremen Gesinnung . Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kehrt nun mit eisernem Besen. Der KSK-Stall wird ausgemistet. Die Ministerin lässt eine Kompanie auflösen, der Rest der Eliteeinheit steht bis auf weiteres unter verschärfter Beobachtung. Die Ausbildung wird reformiert. Kramp-Karrenbauer und ihr Generalinspekteur Eberhard Zorn wollen das KSK aus der Braunzone holen.

In eine besondere Truppe muss ihre Ministerin, ebenso die militärische Führung, auch besonderes Vertrauen haben. Nicht nur in deren militärische Höchstleistung, die unstrittig sein dürfte, sondern auch in Geist und Gesinnung. Geburtstagsfeiern mit Hitler-Gruß, eine Nähe von Soldaten zur identitären Bewegung, zahlreiche KSK-Kämpfer unter Rechtsextremismus-Verdacht -- das geht gar nicht. Und dann noch der beunruhigende Schwund von 48 000 Schuss Munition und 62 Kilogramm Sprengstoff beim KSK. Material für ein geheimes Waffenlager, für einen sinisteren Plan? Nein, so durfte und so konnte es nicht weitergehen. Eine Truppe mit einem hoch gefährlichen Eigenleben, die dringend unter wirksame Kontrolle gestellt werden muss. Der Militärische Abschirmdienst (MAD), der extremistische Umtriebe jeder Art in der Bundeswehr rechtzeitig erkennen und Verdächtige melden soll, hatte im Falle des KSK offenbar ein Leck in den eigenen Reihen. Der ungeheuerliche Vorwurf: MAD-Mitarbeiter sollen Ermittlungsinterna an KSK-Kameraden weitergegeben haben, um diese zu warnen.