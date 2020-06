Kommentar zu Extremisten in Deutschland : Extreme Probleme

Meinung Berlin Extremisten in Deutschland gewinnen rechtsaußen, linksaußen und im religiösen Eifer an Boden. Die Chefs der deutschen Nachrichtendienste sind alarmiert. Zwischen extremen Überzeugungen und extremistischen Tendenzen mag es im Einzelfall nicht sehr weit sein, kommentiert unser Autor.

Es ist bedrückend, was sich am Rand der Gesellschaft breitgemacht hat. Und es ist noch bedrückender, dass es immer weiter in die Mitte hineinwabert. Extremisten gewinnen rechtsaußen, linksaußen und im religiösen Eifer an Boden. Und der Resonanzraum für ihre die Freiheit zersetzenden Bestrebungen wird auch immer größer. Der Chef der deutschen Spionageabwehr, Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang, brachte es unfreiwillig auf den Punkt, als die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums an diesem Montag von ihm wissen wollten, wie stark ausländische Mächte hinter der Verschärfung von Konflikten in Deutschland steckten. Er glaube nicht, dass die Verschwörungstheorien aus dem Ausland gesteuert würden, schließlich hätten wir „selbst genug Verrückte“.