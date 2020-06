Kommentar zu Clemens Tönnies : Rückkehr zu Glück auf!

Meinung Gelsenkirchen Der Rücktritt von Clemens Tönnies als Aufsichtsratschef beim FC Schalke 04 war längst überfällig – und gibt dem Club eine Chance zum Neuanfang, meint unser Autor.

Die Liste seiner Verfehlungen ist lang. Bereits mit seiner von vielen als rassistisch empfundenen Rede über die Bekämpfung der Überbevölkerung in Afrika hatte sich Tönnies vor einem Jahr ins moralische Abseits manövriert. Dass der Ehrenrat ihn mit einem „Das-darfst-du-aber-nicht“ und kurzer Ruhepause davonkommen ließ, stieß bei den Fans auf Unmut und Unverständnis.

Tönnies unter Druck : Mehr als 1300 Corona-Fälle in Fleischfabrik

Der massive Corona-Ausbruch und die schlimmen Arbeitsbedingungen in seiner Fleischfabrik brachte die königsblauen Anhänger dann endgültig auf die Barrikaden. Die Beantragung einer Landesbürgschaft, um die hohen, unter Tönnies’ jahrelanger Misswirtschaft angehäuften Schalker Schulden aufzufangen, ist nun wohl der letzte Sargnagel gewesen.

Mit der Einführung einer Gehaltsobergrenze für die Spieler ist schon ein erster, richtiger Schritt in Richtung finanzieller Konsolidierung gemacht worden. Nun gilt es, sich auch auf die Werte dieses speziellen Traditionsclubs und dessen Arbeitermentalität zurückzubesinnen. Nur so können die Fans wieder gebunden werden, die sich von in der Marketing-Abteilung kreierten, sterilen Slogans wie „Wir leben dich“ seit Jahren abgestoßen fühlen.