Kommentar zu Facebook : Faire Digitalsteuer

Meinung Brüssel Facebook-Chef Mark Zuckerberg signalisiert Bereitschaft für eine Digitalsteuer. Eine Lösung bedeutet dieser Schritt allerdings noch nicht, kommentiert unser Autor.

Das Geschäftsmodell der Digitalunternehmen macht es möglich, ihre Arbeiten in einem anderen Land zu versteuern als die Inhalte – und die Erlöse aus einer App wiederum in einem dritten Staat. Dies ist mit den Instrumenten bisheriger Steuerpolitik kaum zu fassen. Denn ein solches Abgabensystem funktioniert nicht mehr national oder regional, eine globale Regelung wäre nötig. Die eigentliche Bedeutung dessen, was der Facebook-Chef jetzt vertreten hat, liegt deshalb vor allem in der Bereitschaft, sich an den Gesprächen über eine Abgabe zu beteiligen. Dabei geht es neben viel Geld auch um andere Themen. Denn die Konzerne müssen ihre Geschäftsmodelle für Kontrollen der Finanzverwaltung öffnen. Bisher war das tabu.