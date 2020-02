Kommentar zur Stadthalle : Zügig handeln

Die Stadthalle in Bad Godesberg muss saniert werden. Ob die Arbeiten 2022 starten können, steht noch nicht fest. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Schon lange wird über die Sanierung der Stadthalle diskutiert. Nun ist herausgekommen, dass die Decke im Großen Saal marode ist. Es ist höchste Zeit zu handeln – denn getan hat sich bislang zu wenig, meint GA-Redakteurin Ayla Jacob.

Über die Sanierung der Stadthalle Bad Godesberg wird bereits seit Jahren diskutiert. Dass der Startschuss der Arbeiten in der Vergangenheit aber immer wieder verschoben wurde, rächt sich nun. Bei einer Routineuntersuchung hat sich gezeigt, wie marode die Decke in dem denkmalgeschützten Ensemble ist. Die Verwaltung hält es für möglich, dass sich Teile lösen und herabfallen. Und so Veranstaltungsbesucher verletzt werden.