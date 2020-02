Bereitschaft für Digitalsteuer : Facebook-Chef Mark Zuckerberg will mehr Steuern zahlen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will mehr Steuern zahlen

Brüssel Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Bereitschaft für eine Digitalsteuer signalisiert. Gerüchten zufolge soll er sich zuvor mit den Cheftagen von Amazon und Google abgestimmt haben. Zuckerberg sorgte damit für eine große Überraschung.

Die Münchner Sicherheitskonferenz hatte am Freitag noch nicht angefangen, da stand die erste Überraschung schon fest: Mark Zuckerberg, Chef des weltweit größten Social-Media-Netzwerkes Facebook, hatte dafür gesorgt, dass das Manuskript seiner für Samstag geplanten Rede vorab bekannt wurde. Darin findet sich der überaus erstaunliche Satz: „Wir akzeptieren, dass wir künftig mehr Steuern bezahlen, und dies in unterschiedlichen Ländern.“

Der Durchbruch für die seit Jahren umstrittene Digitalsteuer? Tatsächlich räumte der Facebook-Chef in dem Entwurf seiner Ansprache ein: „Ich verstehe, dass es frustrierend ist, wie Technologieunternehmen in Europa besteuert werden. Wir wollen auch eine Steuerreform, und ich bin froh, dass sich die OECD damit befasst.“

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) hatte nach Initiativen der EU sowie der G20 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, deren Vorschlag Ende Februar erwartet wird. Ziel ist ein globales Steuermodell, das wesentliche Teile dessen enthält, was die Europäische Kommission in Brüssel auch fordert: die Besteuerung der Umsätze in den Mitgliedstaaten, sowohl gestaffelt nach Höhe als auch nach Nutzerzahlen.