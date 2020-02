Kommentar zu krummem Gemüse : Der Wille zählt

Verformte Paprika oder eine krumme Gurke: Katrin Speer verarbeitet mit ihrem Team im Kreishaus unperfektes Obst und Gemüse. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Meinung Siegburg Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde. Wenn der Wille da ist, lässt sich das Thema in bestimmten Bereichen leicht umsetzen, wie sich im Kreishaus in Siegburg zeigt.

Der Verzicht auf Plastik, der Ruf nach mehr öffentlichem Nahverkehr oder auch das Vermeiden von Flugreisen: Über kaum ein Thema wird derzeit so viel diskutiert wie über Nachhaltigkeit. Das Siegburger Kreishaus geht mit gutem Beispiel voran. Die Idee, krummes und unperfektes Obst und Gemüse vor der Tonne zu retten und es zu verarbeiten, zeigt, wie einfach das Thema in manchen Bereichen umgesetzt werden kann – wenn denn der Wille da ist.

Der ist in diesem Fall vorhanden. Beim Großhändler, der sich darauf spezialisiert hat, sowieso, aber auch beim Betreiber und bei den Restaurant-Mitarbeitern. Bei den Kunden kommt das Konzept ebenfalls gut an.

Lesen Sie auch Krummes Obst und Gemüse : Kreishaus in Siegburg rettet 1,7 Tonnen Lebensmittel