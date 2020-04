Sperrungen ab Montag : Busse werden wegen Bauarbeiten umgeleitet

Bonn. Busumleitungen wird es wegen Bauarbeiten am Lievelingsweg und an der Bornheimer Straße geben. Von diesem Montag an bis voraussichtlich Mitte September werden Gas- und Wasserleitungen erneuert und die Straßen teilweise gesperrt.



Wegen Bauarbeiten an den Gas- und Wasserleitungen werden der Lievelingsweg und die Bornheimer Straße von diesem Montag an bis voraussichtlich Mitte September teilweise gesperrt. Auf der verengten Fahrbahn ist der Verkehr weiter möglich, Linienbusse werden während der Arbeiten umgeleitet, teilt die Bonn-Netz GmbH, ein Unternehmen der Stadtwerke Bonn (SWB), mit. Hintergrund ist der Ausbau des Fernwärmenetzes im Auftrag der SWB Energie und Wasser.