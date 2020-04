Schutzmaßnahme wegen Coronavirus : Polizei erhöht Präsenz am Frankenbadplatz in Bonn

Polizei erhöht Präsenz am Frankenbadplatz in Bonn

Bonn Die Sperrung der Bonner Altstadt wird am Freitagabend wieder aufgehoben. Die Kirschblüte war Grund dafür, dass die Stadt den Bereich zuvor geschlossen hatte, um Besucher fernzuhalten. Andere Orte in der Stadt bereiten zudem größere Probleme.

Die Sperrung der Bonner Altstadt wird am Freitagabend ab 21 Uhr wieder aufgehoben. Das hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Freitagnachmittag mitgeteilt. Grund dafür sei, dass die Blütezeit der Kirschbäume vorbei sei.

Aufgrund dieses Vorfalls hat das Ordnungsamt seine Präsenz auf dem Vorplatz des Frankenbades erhöht, teilt Carsten Sperling, Abteilungsleiter des Stadtordnungsdienstes, auf Anfrage dem GA mit. „Je nach Situation und Lage können bis zu acht Einsatzkräfte des Streifendienstes am Frankenbadvorplatz zusammengezogen werden.“ Reiche dies nicht, werde die Polizei um Unterstützung gebeten. Auch an anderen Stellen in der Innenstadt werde das Ordnungsamt genauer hinsehen. Sperling nannte den Platz am Johanneskreuz und die Weiherstraße. Diese sollen „besonders häufig bestreift“ werden.