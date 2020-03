Versorgung in der Corona-Krise : Notfallmanagement soll Gas-, Wasser- und Stromangebot im Kreis Ahrweiler sichern

Versorgung in der Corona-Krise

Kritische Infrastruktur: Die Schaltmeister in der Netzleitstelle der evm-Gruppe arbeiten während der Corona-Krise getrennt voneinander. Foto: Sascha Ditscher/evm/Sascha Ditscher

Kreis Ahrweiler Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) verspricht seinen Kunden im Kreis Ahrweiler trotz Corona-Krise effektiv und sicher zu arbeiten. Digitalisierung und Krisenpläne sollen die reibungslose Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung gewährleisten.

Es sind besondere Zeiten, und auch bei der Energieversorgung Mittelrhein (evm) ist alles ein wenig anders. Wer durch die Flure der Hauptverwaltung in Koblenz geht, der begegnet kaum jemandem. Die meisten Büros sind verwaist. Eines hat sich derweil nicht geändert: die Versorgungssicherheit. Energie liefert das Unternehmen so zuverlässig wie seit 134 Jahren. „Dank der Digitalisierung konnten wir sehr schnell auf Homeoffice-Betrieb umstellen. Ein Großteil unserer rund 1000 Mitarbeiter arbeitet von zu Hause aus. Besprechungen finden online über Microsoft-Teams und andere Tools statt“, so Vorstandsvorsitzender Josef Rönz.