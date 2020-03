Eröffnung verschiebt sich : Ab Mai tanken RVK-Busse in Meckenheim Wasserstoff

Meckenheim Die RVK muss die geplante Eröffnung der Tankstelle in ihrem Busdepot in Meckenheim verschieben. Wegen eines Transportschadens fehlt ein Bauteil aus Italien.

Die hochpreisigen Autos schlagen mit rund 60­ 000 bis 93 000 Euro zu Buche. Weitere Hersteller wie Audi und Kia haben Wasserstofffahrzeuge für dieses Jahr angekündigt. Mercedes bietet bereits ein Fahrzeug für Gewerbekunden an, BMW befindet sich mit einem Fahrzeug in der Entwicklung.

Die neue Wasserstofftankstelle an der Kalkofenstraße ist nach den Anlagen in Hürth, Wermelskirchen und am Flughafen Köln/Bonn die vierte Treibstoffquelle. Mit mehr Bussen, die aus entfernter gelegenen Gebieten zum Tanken nach Meckenheim fahren, ist laut Conrad nicht zu rechnen. „Betankt werden nur Busse, die bei unserer Niederlassung in Meckenheim stationiert sind.“ Diese Busse würden auf Linien eingesetzt, die Meckenheim mit seinen Ortschaften und den Nachbarkommunen verbinden, und solche, die auch jetzt schon von diesem Standort aus nach Bonn führen.