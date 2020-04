Polizei postet Video : Bornheimer bewahrt ausgebüchstes Zicklein Bella vor weiteren Abenteuern

Bornheim Am Freitagmorgen wurde die Polizei Bornheim zu einem ungewöhnlichen Einsatz in den Ortsteil Uedorf gerufen. Ein Passant hatte ein kleines Zicklein eingefangen, dass frei im Ort herumlief.

Gegen 8.45 Uhr hatte sich ein Passant bei der Polizeiwache Duisdorf-Bornheim gemeldet - mit einem ungewöhnlichen Anliegen. In der Bornheimer Straße hatte er eine junge Ziege eingefangen, die er den kurze Zeit später eintreffenden Beamten dann wohlbehalten übergeben konnte.

Wie der Zeuge gegenüber den Polizisten ausführte, lief das Zicklein herrenlos auf der Straße herum und drohte in dem nachfolgenden Autoverkehr in Gefahr zu geraten. Der Passant vermutete, dass die junge Ziege sich von einer in der Nähe befindlichen Herde entfernt und nicht mehr zurückgefunden hatte.