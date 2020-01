Bremse blockiert : Defekte Bahn der Linie 66 verraucht U-Bahn-Tunnel in Bonn

Bonn Blockierte Bremsen haben am Montagvormittag dazu geführt, dass eine Bahn der Linie 66 an der Ollenhauerstraße stoppen musste. Als die Bahn ohne Fahrgäste weiterfuhr, kam es zu einer Rauchentwicklung.

Aufgrund eines technischen Defekts an einer Bahn der Linie 66 hat es am Montagvormittag eine Rauchentwicklung in einem U-Bahn-Tunnel in Bonn gegeben. Wie die Stadtwerke Bonn auf Nachfrage mitteilten, hatte der Fahrer die Bahn, die in Fahrtrichtung Siegburg unterwegs war, an der Haltestelle Ollenhauerstraße gestoppt und die Fahrgäste zum Verlassen der Bahn aufgefordert, weil die Bremsen der Bahn blockiert hatten.