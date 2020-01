Polizei Bonn sucht Unbekannten : Radfahrer stiehlt Handtasche einer 51-Jährigen

Bonn In der Bonner Innenstadt hat ein bislang unbekannter Radfahrer einer 51-jährigen Frau die Handtasche entrissen. In der Tasche befanden sich Einkäufe und Bargeld.

Eine 51-Jährige ist am Samstagabend Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging die Frau gegen 20 Uhr aus der Innenstadt kommend in Richtung Bornheimer Straße über den Berliner Platz. Sie befand sich in der Überführung in Höhe Bahnhaltestelle, als der Radfahrer sich von hinten näherte und ihr eine weiße Plastiktasche entriss. In der Tasche befanden sich Einkäufe und Bargeld.