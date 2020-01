Termine bei Fachärzten : Schmerzpatientin in Bonn wartet halbes Jahr auf Arzttermin

Bonn Bonn hat eine überdurchschnittliche Arzt-Dichte. Doch wer einen Termin bei einem Facharzt braucht, muss oft lange warten, wie der Fall einer Bonner Schmerzpatientin zeigt. Mediziner äußern sich zu den Ursachen.

Die zuständige Kassenärztliche Versorgung Nordrhein erkennt auf Nachfrage wie berichtet keinen Mangel an Gastroenterologen. „Den gibt es aber unbedingt“, erwidert Christoph Schmidt. In Bad Godesberg betreibt Schmidt eine Facharztpraxis für Innere Medizin und Gastroenterologie. Er und seine Kollegen seien schließlich nicht nur für Spiegelungen von Magen und Darm zuständig, sondern betreuten auch viele schwer chronisch Kranke. Bei zunehmender Lebenserwartung und den gewachsenen medizinischen Möglichkeiten werde der Bedarf daran tendenziell steigen. Andererseits seien fast drei Viertel aller Fachkollegen bereits über 50, jeder vierte sogar über 60 Jahre alt. Viele Jung-Ärzte scheuten den Gang in die Selbständigkeit. Zudem seien sie zu 50- oder 60-Stunden-Wochen, wie Schmidt sie nach eigenen Angaben leistet, nicht mehr bereit. Zumal die Gebührensätze in vielen Fällen nicht kostendeckend seien. In der neuen Gebührenordnung werde ab 1. April der Satz für viele Leistungen sogar um zehn Prozent gesenkt. Auch niedergelassene Ärzte hätten Probleme, Personal für ihre Praxen zu finden.

Schon heute bestünden Versorgungsengpässe für viele Patienten, sagt Fred Erkens. Der gelernte Sozialwissenschaftler ist seit 25 Jahren gerichtlich bestellter Betreuer für 45 Männer und Frauen in Bonn, die ihre Interessen nicht oder teilweise nicht mehr selbst wahrnehmen können. „Im Gesundheitssystem hat sich die Lage an vielen Stellen zugespitzt“, sagt er. Ein Monat Wartezeit auf eine Computertomographie und drei bis vier Monate auf eine Magnetresonanztomographie (MRT) seien die Regel. Im Juli hat er die Betreuung für eine 80-Jährige übernommen, die mit ihrem Rollator unter großen Schmerzen nur noch wenige Schritte zurücklegen kann. „Der Hausarzt hatte eine Dringlichkeitsüberweisung für ein MRT ausgestellt“, berichtet Erkens. Ohne dortige Abklärung der Ursachen sei eine Schmerztherapie nicht vertretbar. Einen Termin in der Region konnte der Betreuer trotzdem nicht zeitnah verabreden. „Oft scheuen die Hausärzte die zusätzliche Mühe“, glaubt er. Die Krankenkasse vermittelte einen in Dortmund – für eine Frau in Grundsicherung mit dem Taxi unerreichbar. Die Kosten würden nicht erstattet. Erst nach fünf Monaten wurde die Untersuchung kürzlich in einem Bonner Krankenhaus durchgeführt. Der folgende Besprechungstermin beim niedergelassenen Orthopäden sei jetzt für den 16. Januar angesetzt. „So leidet die Frau nun schon ein halbes Jahr erhebliche Schmerzen“. Aus Erkens‘ Beobachtung keinesfalls ein Einzelfall. Auch in der psychiatrischen Versorgung sei es ähnlich angespannt.